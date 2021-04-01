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Можно ли вакцинироваться в священный месяц Рамадан?

В ДУМК также ответили на вопрос, могут ли поститься инфицированные граждане

Заразившимся коронавирусной инфекцией нужно посоветоваться с врачом, прежде чем держать пост. Об этом в беседе с Vesti.kg рассказал сотрудник отдела фатва Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

По его словам, в религии разрешается не поститься в месяц Рамадан, если человек болен.

— Если врач посоветует не держать пост во избежание вреда здоровью, то нужно сначала вылечиться, а потом поститься, — пояснил Бактияр Токтогазы уулу.

В ДУМК также подчеркнули, что во время святого месяца Рамадан можно вакцинироваться.

— Получать какие-либо прививки в этот месяц не запрещается, — сказал Бактияр Токтогазы уулу.

Источник: vesti.kg

           

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