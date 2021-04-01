Можно ли вакцинироваться в священный месяц Рамадан?

В ДУМК также ответили на вопрос, могут ли поститься инфицированные граждане
Заразившимся коронавирусной инфекцией нужно посоветоваться с врачом, прежде чем держать пост. Об этом в беседе с Vesti.kg рассказал сотрудник отдела фатва Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.
По его словам, в религии разрешается не поститься в месяц Рамадан, если человек болен.
— Если врач посоветует не держать пост во избежание вреда здоровью, то нужно сначала вылечиться, а потом поститься, — пояснил Бактияр Токтогазы уулу.
В ДУМК также подчеркнули, что во время святого месяца Рамадан можно вакцинироваться.
— Получать какие-либо прививки в этот месяц не запрещается, — сказал Бактияр Токтогазы уулу.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!