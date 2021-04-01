Состоялся неформальный саммит лидеров стран-участниц ССТГ в формате видеоконференции - фоторепортаж

31 марта, в формате видеоконференции состоялся неформальный саммит глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).
Об этом сообщили в аппарате президента КР.
В работе неформального саммита приняли участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, первый президент Республики Казахстан и почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Также в качестве страны-наблюдателя принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почетного гостя.
Президент Садыр Жапаров в своем выступлении остановился на актуальных региональных и международных вопросах совместной повестки, а также обозначил ряд факторов по укреплению тюркского интеграционного процесса.
В ходе неформального саммита был заслушан отчет Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.
По завершению мероприятия принята итоговая «Туркестанская декларация».
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!