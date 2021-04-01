Состоялся неформальный саммит лидеров стран-участниц ССТГ в формате видеоконференции - фоторепортаж

31 марта, в формате видеоконференции состоялся неформальный саммит глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Об этом сообщили в аппарате президента КР.

В работе неформального саммита приняли участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, первый президент Республики Казахстан и почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Также в качестве страны-наблюдателя принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почетного гостя.

Президент Садыр Жапаров в своем выступлении остановился на актуальных региональных и международных вопросах совместной повестки, а также обозначил ряд факторов по укреплению тюркского интеграционного процесса.

В ходе неформального саммита был заслушан отчет Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

По завершению мероприятия принята итоговая «Туркестанская декларация».

Источник: Кабар