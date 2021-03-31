В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы

В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено подписанным накануне законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

В частности, документ дополняет статью 158 (посягательства на Президента Республики Узбекистан) Уголовного кодекса словами "сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет".

Теперь "публичное оскорбление или клевета в отношении Президента Республики Узбекистан, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет" – наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.

Отметим, что ранее слов про Интернет в данной статье не было, так что теперь следите за своими комментариями.

Напомним, что этим же законом в стране введена уголовная ответственность за публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию, в том числе через Интернет.

Источник - Podrobno.uz