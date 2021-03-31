Хотите купить квартиру в "элитке"? Сначала прочтите это

В Бишкеке все больше граждан интересуется покупкой квартир в новых или, как их сейчас называют, элитных домах. Но, к сожалению, не многие остаются довольны жильем.

Редакция Kaktus.media решила рассказать об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе квадратных метров. Они подобраны на не очень удачном личном опыте разных людей и рабочих заметках инженера, прораба Искандера Тобокелова.

Если вы хотите поменять квартиру, выбрали примерную локацию, но не знаете, что делать дальше, читайте наш материал.

1. Не верьте словам и картинкам!

Не верьте ни сотруднику отдела продаж строительной компании, ни рекламным буклетам. Для повышения продаж они могут идти на запрещенные приемы. Требуйте генеральный план застройки и опорный план участка, на котором должно быть указано расположение даже мусорных баков, не говоря уже о заезде.

2. Разрешение на строительство

"Бишкекглавархитектура", Госагентство строительства, архитектуры и ЖКХ должны дать разрешение на строительство. При этом каждый этаж после заливки бетона обязана проверять Государственная инспекция по технической и экологической безопасности. Если план компания заказывала в архитектурных фирмах, то разработчик также ведет авторский надзор. Однако первым ответственность в случае чего несет прораб. За объект он отвечает в течение 70 лет. Поэтому перед покупкой квартиры поговорите с прорабом. Хороших и горящих душой за дело видно невооруженным глазом.

3. "Красная книга"

У компании имеется государственный акт на землю под строительство? Супер! Если его нет, должна быть хотя бы "зеленая книга". Это значит, что участок в аренде. В компании могут говорить, что по истечении времени, на которое выдана в аренду земля, они будут оплачивать ее. Но обычно умывают руки после сдачи здания в эксплуатацию, то есть жители сами будут нести это бремя.

4. Заезд

Заезд на территорию двора обязателен. Без него дом нельзя сдать в эксплуатацию. Обращайте внимание, где он находится: детская площадка должна быть в некотором удалении. Также интересуйтесь, будут ли ворота на подъездных путях. Это снизит вероятность парковки машин, не относящихся к жильцам дома, на вашей территории.

5. Инсоляция

Обратите внимание на соседние дома и на то, будут ли они перекрывать поступление солнечного света в ваши окна. Минимум 2,5 часа солнце должно освещать одно окно.

6. Скорость строительства

Если вы присматриваете дом, который строится "с котлована", у вас есть возможность понаблюдать, с какой скоростью заливается бетон. Бетон получает первую прочность в течение семи дней. После семи дней на колонны можно "посадить" кое-какую нагрузку. Но только через 28 дней бетон получает 70-процентную прочность. После истечения этого срока можно понять, можно ли строить дальше или надо разрушать опоры и заливать снова. Квартиру в доме, бетон которого заливается очень быстро, лучше не покупать.

7. Сейсмическая опасность

Раньше из-за прохождения по южной части города Ысык-Атинского разлома там нельзя было строить многоэтажные дома. Однако сейчас государственные органы выдают разрешение на строительство "этажек" в микрорайонах. Если хотите жить ближе к ул. Токомбаева (Южная магистраль), лучше не выбирайте квартиру выше 5-го этажа.

8. Кривизна ригеля

Если вы покупаете квартиру не с котлована, а в уже строящемся доме, то посмотрите, ровные ли ригеля (опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения). Они должны быть прямыми. Отклонение от вертикальной колонны не может быть больше 1,5 см.

9. Шумоизоляция

Шумоизоляция зависит не только от толщины стен. В советское время между двумя кирпичами был просто воздух. Сейчас между кладкой жженных кирпичей межквартирных стен должно быть базальтовое волокно. Газобетонные кирпичи хорошо удерживают шум, но если в кладке имеются зазоры, то посторонние звуки будут проникать к соседям.

Однако из-за того что дома каркасные и этажи соединены в один элемент, даже при высокой шумоизоляции звуки при проведении ремонтных работ все равно будут слышны.

10. Высота потолка

Минимальная высота от пола до ригеля должна составлять 2,65 м. В противном случае вы будете чувствовать себя некомфортно. Но в новых домах потолки, как правило, высокие.

11. Коммуникации

Желательно, чтобы коммуникации - электричество, отопление, горячая и холодная вода - были центральными. Убедитесь, что "Северэлектро", "Бишкектеплосеть" и "Бишкекводоканал" дали строительной компании точки для подключения. В последнее время новые дома стали отапливать котельные на газе, что минимум в два раза дороже, чем у теплоснабжающей организации столицы.

12. Оплата коммунальных услуг

Отдельно обговорите и задокументируйте с компанией пункты об оплате коммунальных услуг до введения дома в эксплуатацию. До этого момента объект находится в ведении компании, которая является юридическим лицом. А тарифы для юридических и физических лиц разные. Допустим, электричество - 2,15 и 0,77 сома соответственно. Поэтому рекомендуем указать, будете ли вы оплачивать всю сумму или компания сделает перерасчет.

13. Игровая площадка

Место, где будут играть дети, должно быть безопасным. Уточняйте, из какого материала будут сделаны элементы детского городка. Имейте в виду, что пластик электризуется, а железная горка летом сильно нагревается.

Кроме того, площадка должна быть рассчитана не только на малышей, но и подростков.

14. Лифт

Попросите сотрудников компании предоставить договор с подрядчиком, поставляющим лифты. Узнайте, какой срок эксплуатации предусмотрен, есть ли гарантия на заводской брак или ремонтные работы при пользовании подъемником. Важно также обговорить условия эксплуатации, кто и сколько будет платить за обслуживание лифтов до сдачи объекта в эксплуатацию.

Также уточните, когда компания намерена запустить подъемник. От этого будут зависеть ваши траты на ремонт: если стройматериалы будут поднимать ваши рабочие, без лифта, тогда они посчитают каждый килограмм поднятого веса на ваш этаж.

Отдельно узнайте, сколько чипов для работы лифта подрядчик выдает на квартиру бесплатно и сколько придется заплатить за дополнительные.

15. Подземная парковка

Подземная парковка - дополнительные квадратные метры, которые надо покупать. Но ее наличие радует зимой, когда автомобиль не надо чистить от снега, и летом, когда садишься в прохладную, а не раскаленную на солнце машину. Подумайте об этом.

16. Насосы

Не секрет, что численность населения Бишкека растет с каждым годом. Соответственно, потребление воды также увеличивается. Поэтому иногда вода "не достает" до верхних этажей дома. Интересуйтесь у стройкомпании, предусмотрены ли насосы. Если фирма уверяет, что планирует их поставить, задокументируйте этот пункт.

17. Генератор

Наличие генератора желательно. Большинство домов подключают к газу, если это предусмотрено с самого начала, только после заселения 70% квартир. При отключении электричества вы не сможете вскипятить даже чайник, если газа в доме еще нет.

К тому же многие подземные парковки закрываются на автоматические ворота, работающие на электричестве. В случае отключения света вы не сможете выехать из дома на машине.

18. Провода

Качество проводов играет немаловажную роль. Если они некачественные, есть большая вероятность, что при заселении всего дома они просто не выдержат мощностей. Обращайте внимание на сечение провода. ГОСТа нет, все зависит от количества квартир. Поэтому каждый конкретный случай обсудите с надежным электриком. Иначе потом проводку придется менять. Желательно также, чтобы провод был медным.

19. Штукатурка

Если дом строится под самоотделку, то последние работы, которые проводит строительная компания, - это стяжка пола и черновая штукатурка. И она должна быть крепкой. Попробуйте ее поковырять. Если штукатурка начнет с легкостью крошиться, значит, требования были нарушены и в ее составе много глины. Это надо исправить.

До подписания акта приема-передачи квартиры указывайте, что компания должна устранить недочеты. После подписания акта вам придется самим это делать.

20. Акт приема-передачи

Когда квартира отдается владельцам под самоотделку, подписывается акт приема-передачи. В нем прописываются все недочеты, которые компания должна устранить до начала ремонтных работ хозяевами. Там же указывается то, что есть в квартире. Отметим, не всегда окна предполагают наличие подоконников к ним. Иногда приходится их монтировать самим. Порой компания не прописывает в договоре отсутствие решеток на окнах/балконах, люков и пожарных лестниц. Покупателям кажется, что это должно быть в их жилье как само собой разумеющееся, но компания так не думает.

Поэтому, перед тем как подписывать какой-либо документ, тщательно ознакомьтесь с ним, а лучше возьмите экземпляр с собой и покажите юристу.

21. Окна

Сейчас модно делать панорамные окна. Но все, кто с ними сталкивался, жалел об этом зимой: продувает. Либо подрядчики не умеют делать качественные окна и монтировать их как следует, либо такие полотна не для нашего климата.

22. Счетчики

Не всегда компании сами ставят счетчики электроэнергии, газа, горячей и холодной воды, а делают это за счет покупателей. Потом просят купить и газосигнализатор (автоматический прибор для контроля за состоянием воздуха и выдачи сигналов о появлении в нем токсических веществ). Узнавайте об этих нюансах до подписания документов, а лучше прописывайте в договоре.

На фоне суммы, за которую вы покупаете жилье, стоимость счетчиков, конечно, кажется маленькой, но если это должна делать компания, не надо тратить лишние деньги.

23. Охрана

Компания обычно обеспечивает охрану участка до окончания строительных работ. Уточняйте, этот момент. Иначе, когда на территории застройки не останется имущества фирмы, она снимет свою охрану, а ваш двор до сдачи объекта в эксплуатацию превратится в проходной. Или вам придется нанимать охрану самим, в то время как юридически дом принадлежит еще компании.

24. Видеонаблюдение

Стройкомпании устанавливают видеонаблюдение территории. Но после сдачи дома в эксплуатацию камеры переходят на баланс дома. Узнайте, кто является подрядчиком и сколько потом жильцы будут платить за их обслуживание.

25. Внешняя отделка здания

Многие строительные компании обшивают объекты травертином сары-таш. Это, конечно, красиво, но недолговечно. По сути это пористый материал, который с легкостью впитывает в себя осадки. Лет через 10 он начинает портиться и крошиться. Придется облицовку менять самим.

К тому же современное крепление, используемое стройкомпаниями, не позволяет удерживать плиты сары-таша должным образом: они просто вставляются в пазы. Это небезопасно. Отличной альтернативой травертину является керамогранит.

26. Сдача дома в эксплуатацию

Если вы выбрали жилье и решили подписывать договор, смотрите, указана ли в документе дата ввода дома в эксплуатацию. Пункт с датой о завершении строительных работ не означает, что после этого конкретного числа вы получите технический паспорт на квартиру. Порой дом не сдается в эксплуатацию годами, а если этот пункт будет отмечен и указан штраф за несвоевременную сдачу объекта, вы сможете подать иск и получить компенсацию.

Перед тем как принимать окончательное решение, ознакомьтесь с отзывами о строительной компании. Фирма, которая дорожит своей репутацией, будет строить добросовестно. И желательно не покупать квартиру в первом объекте компании: строительство ведется путем проб и ошибок.

А с какими моментами при покупке квартиры в "элитке" сталкивались вы? Если их нет в нашем материале, оставляйте комментарии.



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