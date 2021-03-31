Наступает голод?

На сегодняшний день с голодом столкнулись 34 млн человек.

ООН сообщает, что 20 стран мира нуждаются в продовольственной помощи. Иначе в этих странах может быть голод.

По данным ООН жители Йемена, Южного Судана и северной Нигерии оказались в тяжелом положении из-за голода. Хотя большинство стран, нуждающихся в помощи расположены на африканском континенте, не лучше ситуация в Афганистане, Сирии, Ливии и Гаити.

«На сегодняшний день с голодом столкнулись 34 млн человек. Масштабы могут расшириться. Наша цель – общими усилиями оказать поддержку, облегчить ситуацию. Нужно расширить площади весенних посевов, протянуть руку помощи. Различные конфликты, климатические катаклизмы, COVID-19 только обостряют ситуацию с голодом», - сказал глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 3