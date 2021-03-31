Сколько дней в мае отдохнут кыргызстанцы, рассказали в Минсоцразвития

В Министерстве здравоохранения и социального развития КР рассказали, сколько дней кыргызстанцы отдохнут на майские праздники.
По данным ведомства, Трудовым кодексом КР установлены нерабочими праздничными днями: 1 мая - Праздник труда, 5 мая - День Конституции КР и 9 мая - День Победы.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Однако в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством КР было принято постановление «О переносе выходного дня» от 30 декабря 2020 года № 633.
Согласно постановлению, выходной день 3 мая 2021 года (признается выходным, поскольку 1 мая совпадает на выходной день) перенесен на рабочий день 8 января 2021 года. Тем самым, 3 мая будет рабочим днем.
Источник: Кабар
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