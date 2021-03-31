В Госдепе отметили тревожный откат в усилиях правительства КР по защите прав человека

Государственный департамент США опубликовал доклад по правам человека в Кыргызстане за 2020 год.

В этом году в докладе подчеркивается тревожный откат в усилиях правительства Кыргызстана по защите прав человека, сообщает посольство США в Кыргызстане..

К серьезным поводам для беспокойства относятся:

смерть известного политического заключенного Азимжана Аскарова вопреки призывам ООН к его освобождению;

к его освобождению; предполагаемые пытки и последующая экстрадиция узбекского журналиста вопреки обязательствам Кыргызской Республики о невысылке;

безнаказанные нападения ультранационалистических групп на представителей гражданского общества;

преследование гражданского общества и СМИ со стороны служб безопасности;

со стороны служб безопасности; отсутствие ответственности за применение пыток службами безопасности, о которых сообщалось.

Правительство США призывает правительство Кыргызской Республики расследовать инциденты, подробно описанные в Докладе о правах человека, и принять эффективные меры для решения этих проблем.

Отмечая публикацию доклада, посол США Дональд Лу выразил надежду, что новое правительство примет меры, чтобы обратить вспять негативную тенденцию.

«Пришло время Кыргызской Республике показать, почему она имеет репутацию самой демократической страны в Центральной Азии. Мы надеемся, что новое правительство Жапарова объединит гражданское общество, правоохранительные органы, организации по правам человека и судебные органы, чтобы удвоить усилия по защите прав человека и привлечению нарушителей прав человека к ответственности», — отметил посол.

Доклады Государственного департамента США по правам человека документируют состояние прав человека и прав трудящихся почти в 200 странах и территориях. Составление докладов предписано законодательством США, и они используется различными органами, включая Конгресс США, исполнительную власть и судебную власть, в качестве фактологического ресурса для принятия решений по различным вопросам, начиная от оказания помощи до предоставления убежища.

Источник: Элгезит