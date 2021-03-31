Два КПП на границе с Китаем будут временно закрыты

По данным пресс-службы ГПС, пропуск транспортных средств и грузов возобновится 6 апреля.
По инициативе китайской стороны в связи с празднованием «Цинмин» – традиционного китайского праздника поминовения усопших, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 3 по 5 апреля 2021 года будут временно закрыты для перемещения грузов.
По данным пресс-службы ГПС, пропуск транспортных средств и грузов возобновится 6 апреля.
Напоминаем, что пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из КНР в КР.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!