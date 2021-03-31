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Два КПП на границе с Китаем будут временно закрыты

По данным пресс-службы ГПС, пропуск транспортных средств и  грузов возобновится  6 апреля.

По инициативе китайской стороны в связи с празднованием «Цинмин» – традиционного китайского праздника поминовения усопших, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 3 по 5 апреля 2021 года будут временно закрыты для перемещения грузов.

По данным пресс-службы ГПС, пропуск транспортных средств и  грузов возобновится  6 апреля.

Напоминаем, что пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из КНР в КР.

Источник: Элгезит

           

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