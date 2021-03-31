Садыр Жапаров примет участие в заседании Тюркского совета в формате видеоконференции

На мероприятии планируется обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 марта, примет участие в неформальном саммите глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдёт в формате видеоконференции.
На мероприятии планируется обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В работе неформального саммита ожидается участие первого президента Казахстана и Почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, а также президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Также ожидается участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве страны-наблюдателя и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в качестве почетного гостя.
Справка: Совет сотрудничества тюркоязычный государств – межгосударственная организация, главная цель которой заключается в содействии всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Деятельность ССТГ охватывает широкий круг вопросов политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества.
На сегодняшний день членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Также Венгрия имеет статус страны-наблюдателя.
Источник: Кабар
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