ЖК одобрил представление президента о временном приостановлении полномочий главы Верховного суда

Решение принято на заседании 31 марта на голосовании. За проголосовал 61 депутат, против — 4.

Жогорку Кенеш одобрил представление президента Садыра Жапарова о временном приостановлении полномочий председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Решение принято на заседании 31 марта на голосовании. За проголосовал 61 депутат, против — 4.

Напомним, что ранее в Госкомитете нацбезопасности сообщали об уголовном деле в отношении должностных лиц Верховного суда по факту коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Источник: Кабар