В это воскресенье в Бишкеке пройдет велопробег

В это воскресенье, 4 апреля, в 10.00 в Бишкеке стартует велопробег, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, старт, как обычно, будет дан с северной стороны нового парка Здоровья - ул. М. Гшлиессера, далее вверх по проспекту Ч. Айтматова до ул.А.Масалиева, оттуда по восточному направлению до перекрестка ул. Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернемся к парку «Здоровья» только уже по ул. Токтоналиева.

«Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров»,- говорится в сообщении.

Уточняется, что для безопасности горожан, внутри велоколонны будет соблюдена дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и две кареты скорой медицинской помощи. На месте будут дежурить порядка 20 сотрудников УПСМ.

«Дорогие водители! Проезжая часть по маршруту велопробега будет частично ограничена для движения автотранспорта, дорога откроется сразу же после проезда велоколонны. Убедительно просим вас поддержать велосипедный спорт»,- указали в муниципалитете.

Кроме того, отмечается, что велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен. А также не забудьте о масках и антисептиках.

Место сбора улица М. Гшлиессера, ориентир автомобильная парковка с северной стороны парка «Здоровья».

Источник: Кабар