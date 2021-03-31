Никаких червей в медицинских масках нет (видео Минздрава Кыргызстана)

Министерство здравоохранения отреагировало на видео в соцсетях, где якобы в медицинских масках есть черви.
Ранее в Reporter.kg читательница прислала видео, где на видео якобы запечатлены черви.
Она сообщала, для эксперимента они накрыли такой маской сосуд с кипяченной водой, после стало видно, как нечто, похожее на червей, стало шевелиться.
Со слов врача-лаборанта Гулмиры Жумашовой, они провели ряд исследований, микро и макроскопические, и не выявили червей в медицинских масках, обнаружены обычные нити.
“Возможно, автор видео за червей приняла нити, которые двигались из-за пара», — отметила Жумашова.
Источник: reporter.kg
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