Никаких червей в медицинских масках нет (видео Минздрава Кыргызстана)

Министерство здравоохранения отреагировало на видео в соцсетях, где якобы в медицинских масках есть черви.

Ранее в Reporter.kg читательница прислала видео, где на видео якобы запечатлены черви.

Она сообщала, для эксперимента они накрыли такой маской сосуд с кипяченной водой, после стало видно, как нечто, похожее на червей, стало шевелиться.

Со слов врача-лаборанта Гулмиры Жумашовой, они провели ряд исследований, микро и макроскопические, и не выявили червей в медицинских масках, обнаружены обычные нити.

“Возможно, автор видео за червей приняла нити, которые двигались из-за пара», — отметила Жумашова.

Источник: reporter.kg