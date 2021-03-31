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Вновь будет открыты КПП между Джалал-Абадской и Наманганской областями

Между Джалал-Абадской областью Кыргызстана и Наманганской областью Узбекистана будут открыты два контрольно-пропускных пункта (КПП).

Об этом заявил хоким (глава администрации) Наманганской области РУз Шавкатжон Абдураззаков в ходе официальной встречи кыргызской делегации во главе с полномочным представителем правительства КР в Джалал-Абадской области Абсаттаром Сыргабаевым, сообщила сегодня «Кабар» в пресс-службе Наманганской обладминистрации.

По его словам, в ближайшие дни будет открыты пограничные пропускные пункты Учкурган-Кенсай и Нанай-Кербен.

Ранее сообщалось, что делегация Джалал-Абадской области прибыла накануне в Наманганской области с официальным визитом и ознакомились с промышленными предприятиями, достопримечательностями области.

Визит кыргызской делегации в Наманган продолжается.

Источник: Кабар

           

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