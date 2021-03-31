К июлю участковым врачам повысят зарплату на более чем 100% - глава Минздрава

Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, когда и как будут повышать зарплату врачам.

В эфире «Биринчи радио» он сообщил, что есть базисная оплата 5 тыс. сомов, ее повысят на 40%. Министр пояснил, что повышение будет поэтапным. На 40% зарплата будет увеличена на первом этапе.

«Но семейным врачам или, как мы говорим, участковым врачам к июлю повысим на более чем 100%», - отметил он.

Кроме того, Бейшеналиев сказал, что кареты скорой помощи есть уже во всех регионах, а в некоторых районах обеспеченность составляет 100%, в других - 85.

«В настоящее время идет договоренность с Россией и на гуманитарной основе мы ожидаем 110 автомашин скорой помощи. И таким образом все нужды по части скорой помощи решим. Второе, если раньше не готовились врачи скорой помощи, то с этого года мы начали подготовку. Они будут иметь привилегии по зарплате», - добавил он.

Источник: Кабар