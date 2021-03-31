ГКНБ задержал начальника Первомайской налоговой службы

АКС ГКНБ выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Управления ГНС по Первомайскому району Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что под руководством начальника УГНС по Первомайскому району Бишкека Б.Т.Т. в сговоре с подчиненными должностными лицами, направленного на незаконное финансовое обогащение была налажена коррупционная схема по систематическому получению денежных средств от субъектов предпринимательства за положительное решение вопросов, отнесенных к их компетенции.

По результатам санкционированных судом специальных следственных действий в рамках досудебного производства были зафиксированы и задокументированы факты систематического получения взяток от частных предпринимателей и дальнейшего распределения их между начальником и подчиненными инспекторами указанной налоговой службы.

30 марта 2021 года Б.Т.Т. задержан в порядке ст. 98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Отмечено, что подобные коррупционные схемы по вымогательству и получению взяток от субъектов предпринимательства имеют место и в других территориальных подразделениях налоговой службы, что накладывает тень в целом на государственное управление и постепенно ведет к оттоку внутренних инвестиций.

Источник: reporter.kg