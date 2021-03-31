Путин заявил о необходимости контролировать количество детей мигрантов в российских школах

Путин отметил, что нужно не допустить ситуации, как в США и Европе, где целые школы комплектуются только детьми мигрантами.
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что детей мигрантов в российских школах должно быть столько, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин отметил, что нужно не допустить ситуации, как в США и Европе, где целые школы комплектуются только детьми мигрантами.
«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <…>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».
«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не менее он указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.
«Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос», — заключил глава государства России.
Источник: Элгезит
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