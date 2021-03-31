Выборы муфтия Кыргызстана перенесли на 29 мая

На 29 мая перенесли VII Курултай мусульман Кыргызстана. Такое решение принято на совете улемов.

Совет улемов 30 марта провели заседание. «Курултай мусульман перенесли, чтобы проверить не являются ли кандидаты на пост муфтия Кыргызстана, председателя Центральной ревизионной комиссии и Совета улемов, членами запрещенных религиозных организаций. Необходимо проверить наличие диплома некоторых кандидатов», - говорится в сообщении.

В Совете улемов проинформировали, что провокационные заявления некоторых лиц также стали поводом переноса курултая. Отмечается, что было давление со стороны отдельных лиц с целью разжигания религиозной ненависти и региональных провокаций, а также телефонные угрозы в адрес председателя комиссии. «В отношении лиц, которые пытаются разжечь рознь в религиозной сфере, будут приняты меры со стороны правоохранительных органов», - добавили в совете.

Максатбек Токтомушев подал в отставку 10 февраля после скандала с незаконным использованием денег паломников. Его задержали в тот же день. Ночью 12 февраля Первомайский районный суд отпустил его под домашний арест.

Регистрация кандидатов завершилась 17 марта, на пост муфтия Кыргызстана претендуют 8 человек.

Источник: kg.akipress.org