Экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева отпустили под подписку о невыезде

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.

Как сообщили 31 марта АКИpress в пресс-службе Первомайского райсуда, он отпущен под подписку о невыезде. Данное постановление было вынесено 26 марта.

Чолпонбаев был задержан 15 сентября 2020 года по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением.

Тогда Генпрокуратура сообщала, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также «вопреки интересам народа и государства» заключили заведомо невыгодный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 65 миллионов сомов

Его водворили в СИЗО-1. Но в январе 2021 года Чолпонбаева отпустили под домашний арест из-за перенесенной операции на сердце.

Источник: svodka.akipress.org