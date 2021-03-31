Премьер, возможно, сегодня пройдет вакцинацию от COVID-19 – глава Минздрава

Премьер-министр Улукбек Марипов, возможно, получит вакцину от COVID-19 сегодня.
Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, премьер сдал тест на определение антител в крови. «И если у него анализ выйдет отрицательным, то, возможно, сегодня он пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции», - сообщил Бейшеналиев.
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