Исхак Масалиев: Отвратительно то, что кандидаты выпрашивают голоса, напоминая о том, что помогали народу во время пандемии

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Исхак Масалиев рассказал о некоторых проделках кандидатов в Бишкекский городской кенеш.
«Идет агитационная работа. В целом все «хорошо». Одна партия пыталась подкупить голоса, ей вынесли предупреждение – можешь продолжать, только незаметно. Меня коробит то, что команда кандидатов то и дело НАПОМИНАЮТ горожанам о том, какую помощь они оказывали во время карантина. Возможно, они действительно помогали, но требовать благодарности сейчас, в виде голоса – это отвратительно!» – пишет на своей страничке в социальных сетях Масалиев.
Напомним, выборы в местные кенеши назначены на 11 апреля.
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