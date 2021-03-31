(Фото) В Бишкеке из больницы сбежал преступник. Ранее он проглотил гвозди при задержании

В Бишкеке из больницы сбежал подозреваемый в краже.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района. По данным ведомства, 17 июля 2020 года в милицию поступило заявление в отношении Ж.Б., который, по словам заявителя, 12 июля похитил из квартиры в микрорайоне «Кок-Жар» мягкую мебель и все личные вещи, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «кража». 7 декабря подозреваемому Ж.Б. заочно вынесли уведомление о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

27 февраля 2021 года Ж.Б., 1995 года рождения, задержали и оставили под стражей до 27 апреля. Однако, 17 марта подозреваемый был госпитализирован в торакальное отделение хирургии НХЦ им. М.Мамакеева с диагнозом «Инородное тело в ЖКТ». Со слов Ж.Б., ранее, во время задержания в Иссык-Кульской области, он проглотил гвозди.

30 марта мужчине удалось совершить побег из больницы, где он находился под охраной сотрудников милиции Октябрьского РУВД.

По факту побега был объявлен план «Перехват», ведется поиск подозреваемого. Также в отношении сотрудников милиции начата служебная проверка.

Источник: Элгезит