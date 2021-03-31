Кадыр Маликов: Мне бы хотелось получить вакцину «Спутник-V»

Заместитель муфтия высказал свое доверие в адрес российской вакцины

Заместитель муфтия Кадыр Маликов в беседе с Vesti.kg рассказал, что предпочтительно вакцинировался бы «Спутник V».

— Мне бы хотелось получить вакцину «Спутник-V», — пояснил он. — Потому что у российской вакцины практически нет побочных эффектов. И, самое главное, для мусульман, препарат не содержит никаких запрещенных компонентов. Однако если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то придется сделать любую прививку.

Заместитель муфтия также отметил, что в дальнейшем будет создана комиссия по исследованию состава вакцин на противоречащие религии компоненты.

— Как только поступит запрос и со стороны населения на изучение компонентов вакцин, будет создана комиссия, — сказал Маликов. — Однако пока такого запроса нет.

Источник: vesti.kg