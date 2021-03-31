Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров возглавил ФУГИ

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров возглавил ФУГИ

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров возглавил Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ). Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ФУГИ.

Ранее эту должность занимал Жылдызбек Исакулов.