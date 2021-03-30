У экс-главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева новая должность
Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев назначен на должность прокурора Иссык-Кульской области.
Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Курманкул Зулушев.
Добавим, что президент Садыр Жапаров присвоил Сыймыку Жапыкееву звание генерал-майор Финансовой полиции.
Источник: reporter.kg
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