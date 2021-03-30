Певица Нурзат Ажыгожоева погибла в ДТП

Известная певица Нурзат Ажыгожоева погибла в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил КР.

По информации, автомашина принадлежала Генштабу. Смертельная авария произошла накануне, 29 марта, примерно в 12 часов дня. Певица направлялась в Баткенскую область, где был запланирован концерт для военнослужащих.

«По предварительной версии, водитель автомашины не справился с управлением ввиду плохих погодных условий, обстоятельства выясняются. В настоящее время проводится служебное расследование», — говорится в сообщении Генштаба.

Нурзат Ажыгожоева — солистка народного ансамбля «Аксаамай», лауреат международных и национальных конкурсов и фестивалей.

Источник: Элгезит