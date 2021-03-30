(Видео) Казахстанцев пугают медицинскими масками с "червями-наноботами"

Видеоблогер из Германии выложил на своем канале в YouTube видео, на котором запечатлел фрагмент медицинской маски под микроскопом.

Помимо волокон мужчина разглядел на материале черные "нити", которые шевелятся от дыхания. Автор ролика предположил, что это могут быть "паразиты" или нанороботы, которые проникают в организм человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Ролик на YouTube активно обсуждают казахстанцы. Издание отмечает, что информация в ролике не соответствует действительности.

"Теория о том, что медицинские маски и зонды и для забора биоматериала для ПЦР-анализа содержат в себе наноботов, появилась в начале 2021 года. Она родилась после видео в YouTube, в котором показан разбор зонда из набора для ПЦР-анализа. Часть снятых с зонда волокон имели серебристый отлив и шевелились, это заставило некоторых пользователей думать, что волокна на самом деле живые. Однако движение синтетических волокон вовсе не доказывает того, что они живут своей жизнью. Головки стиков для забора биоматериала сделаны из полиэстера или вискозы. Эти материалы могут накапливать статический заряд, который заставляет их двигаться. Кроме того, тончайшие волокна могут шевелиться от малейшего движения воздуха, неразличимого для человека", - пишет Stopfake.kz.

Ранее в Сети распространялся фейк о риске травм мозга у детей при ПЦР-тестировании.

Источник: Кабар