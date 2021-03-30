(Фото) Делегация Джалал-Абадской области прибыла в Узбекистан 

В составе кыргызской делегации представители Джалал-Абадской обладминистрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, бизнесменов и предпринимателей, а также творческих групп и СМИ – всего 28 человек.
Официальные лица Наманганской обладминистации Узбекистана сегодня торжественно встретили делегацию Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе губернатором Абсаттаром Сыргабаевым на КПП «Маданият» в Андижанской области, сообщила «Кабар» руководитель пресс-службы Наманганской области Бахтияр Ахунбабаев.
По его словам, во время двухдневного визита делегации двух областей будут проводить встречи в узком и расширенном составе, состоятся переговоры между узбекскими и кыргызскими предпринимателями и бизнесменов формате B2B.
В составе кыргызской делегации представители Джалал-Абадской обладминистрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, бизнесменов и предпринимателей, а также творческих групп и СМИ – всего 28 человек.
Напомним, недавно делегация Наманганской области посетила Джалал-Абадскую область.
Источник: Кабар
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