(Фото) Делегация Джалал-Абадской области прибыла в Узбекистан

В составе кыргызской делегации представители Джалал-Абадской обладминистрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, бизнесменов и предпринимателей, а также творческих групп и СМИ – всего 28 человек.

Официальные лица Наманганской обладминистации Узбекистана сегодня торжественно встретили делегацию Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе губернатором Абсаттаром Сыргабаевым на КПП «Маданият» в Андижанской области, сообщила «Кабар» руководитель пресс-службы Наманганской области Бахтияр Ахунбабаев.

По его словам, во время двухдневного визита делегации двух областей будут проводить встречи в узком и расширенном составе, состоятся переговоры между узбекскими и кыргызскими предпринимателями и бизнесменов формате B2B.

В составе кыргызской делегации представители Джалал-Абадской обладминистрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, бизнесменов и предпринимателей, а также творческих групп и СМИ – всего 28 человек.

Напомним, недавно делегация Наманганской области посетила Джалал-Абадскую область.

Источник: Кабар