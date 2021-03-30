(Видео/фото) Глава ГКНБ Ташиев прибыл на родник в Баткене.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 марта прибыл в село Чечме Баткенского района, где находится источник с питьевой водой.

Ранее источник становился предметом спора между жителями приграничных сел Кыргызстана и Узбекистана. Жители рассказывали, что народы двух страны пользовались источником воды на протяжении многих лет.

Порядка 80% воды из него поступает для жителей Узбекистана. Вместе с тем, жители кыргызского села выражали опасение, что они могут потерять источник, обеспечивающий водой 250 домохозяйств.

Жители Чечме считают, что источник расположен на территории Кыргызстана и нет необходимости проводить работу по демаркации границы на данном участке.

В селе на сегодняшний день проживают около 1500 человек и все жители утверждают, что этим источником пользовались еще их предки.

Неподалеку от источника расположено кладбище. История этого источника насчитывает 400-500 лет.

Во время посещения Ташиев умылся водой из источника. Представители местных органов власти рассказали, что к источнику подведены водопроводные трубы, обеспечивающие водой узбекское село.

Местный житель поделился историей этого источника. По его словам, в те годы здесь располагались болота. Предки очистили местность и организовали небольшой водоем. «В 60-70 годах кыргызы начали подавать излишки воды узбекской стороне. Неподалеку находится кладбище, где лежат наши предки. Каждый год в мае мы проводим очистку источника, совершаем обряд жертвоприношения. Никаких спорных вопросов по этому источнику не должно быть», - сказал сельчанин.

Источник: turmush.kg