В Бишкеке представители ЦИК, Генпрокуратуры и ГКНБ обсуждают предстоящие выборы. Прямой эфир

В совещании также принимают участие представители МВД, Генеральной прокуратуры и ГКНБ.

В Бишкеке 30 марта проходит открытое совещание Координационной группы оперативного реагирования с участием главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

В совещании также принимают участие представители МВД, Генеральной прокуратуры и ГКНБ.

Собравшиеся обсудят подготовку к проведению выборов депутатов местных кенешей и референдума.

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Источник: reporter.kg