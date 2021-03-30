В Жогорку Кенеше рассмотрят вопрос стабилизации цен на продукты и ГСМ

Рост цен на продукты питания в настоящее время стал одной из главных социальных проблем в Кыргызстане.
Сегодня, 30 марта комитет парламента по экономической и фискальной политике намерен заслушать информацию правительства о принимаемых мерах по стабилизации цен на продукты питания и ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
По информации, докладчиком выступит вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.
Рост цен на продукты питания в настоящее время стал одной из главных социальных проблем в Кыргызстане. С каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары.
В последние месяцы резко дорожает и ГСМ. Только за последний месяц, по данным Нацстаткома, бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 11,5%. Самая популярная марка бензина Аи-92 в АЗС Бишкеке стоит уже 46,5 сома.
Резкий рост цен сказался на реальных доходах населения, которые за 9 месяцев 2020 года упали на 5%. На фоне инфляции и падения доходов, по данным Всемирного банка, рост уровня бедности в Кыргызстане в 2020 году поднялся с 20% до 31%.
В 2021 году, прогнозирует ВБ, уровень бедности может достигнуть 35%.
Источник: Элгезит
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