C 1 апреля в Бишкеке закроют детские площадки в торговых центрах

Ограничения вводятся на две недели

С 1 апреля в Бишкеке закроют детские площадки в торговых центрах. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

По ее словам, ограничение на посещение площадок будет введено на две недели.

«Три дня мы проводим рейды по торговым центрам, призываем владельцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания, — отметила она. - Надеемся, что эпидситуация не ухудшится. Мы также проведем рейды в общественном транспорте, будем обязывать всех носить маски».

Вместе с тем начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева добавила, что с 1 апреля в Бишкеке ученики 6, 7, 8 и 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме.

«Мы будем следить за эпидситуацией в течение двух недель, после чего примем решение о том, вернутся ли все учащиеся в школы», - заключила она.

Источник: vesti.kg