C 1 апреля в Бишкеке закроют детские площадки в торговых центрах

Ограничения вводятся на две недели
С 1 апреля в Бишкеке закроют детские площадки в торговых центрах. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.
По ее словам, ограничение на посещение площадок будет введено на две недели.
«Три дня мы проводим рейды по торговым центрам, призываем владельцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания, — отметила она. - Надеемся, что эпидситуация не ухудшится. Мы также проведем рейды в общественном транспорте, будем обязывать всех носить маски».
Вместе с тем начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева добавила, что с 1 апреля в Бишкеке ученики 6, 7, 8 и 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме.
«Мы будем следить за эпидситуацией в течение двух недель, после чего примем решение о том, вернутся ли все учащиеся в школы», - заключила она.
Источник: vesti.kg
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