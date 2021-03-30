Массовое заражение военнослужащих туберкулезом. Число заболевших растет

На данный момент лечение получают 24 человека
Эпидемия военнослужащих Сил воздушной обороны набирает обороты.
В Городской противотуберкулезной больнице на данный момент проходит лечение 21 солдат срочной службы с подтвержденным диагнозом «туберкулез». Об этом Vesti.kg сообщили в ведомстве.
— С января по март с подтвержденным диагнозом «туберкулез» в нашей больнице получали лечение 22 солдата, — подтвердили в Городской противотуберкулезной больнице. — Одного военнослужащего перевели в Национальный центр фтизиатрии.
В Национальном центре фтизиатрии сообщили, что лечение получают трое солдат с подтвержденным диагнозом «туберкулез».
Напомним, Военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала расследование по данной эпидемии в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст. 331 ч.1 «Халатность» УК КР.
Источник: vesti.kg
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