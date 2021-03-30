Массовое заражение военнослужащих туберкулезом. Число заболевших растет

На данный момент лечение получают 24 человека

Эпидемия военнослужащих Сил воздушной обороны набирает обороты.

В Городской противотуберкулезной больнице на данный момент проходит лечение 21 солдат срочной службы с подтвержденным диагнозом «туберкулез». Об этом Vesti.kg сообщили в ведомстве.

— С января по март с подтвержденным диагнозом «туберкулез» в нашей больнице получали лечение 22 солдата, — подтвердили в Городской противотуберкулезной больнице. — Одного военнослужащего перевели в Национальный центр фтизиатрии.

В Национальном центре фтизиатрии сообщили, что лечение получают трое солдат с подтвержденным диагнозом «туберкулез».

Напомним, Военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала расследование по данной эпидемии в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст. 331 ч.1 «Халатность» УК КР.

Источник: vesti.kg