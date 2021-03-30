Нацстатком: Цена за муку выросла 13,2 процента

Стоимость муки выросла на 13,2 процента.
Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Согласно мониторингу средних потребительских цен комитета, самая дорогая мука высшего сорта в Оше — (61,11 сома). При этом, минимальные цены зафиксированы в Кербене — (40,1 сома), Узгене (42,99 сома).
Между тем стоимость первого сорта составила 38,97 сома по сравнению с прошлым годом.
Источник: vesti.kg
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