Нацстатком: Цена за муку выросла 13,2 процента

Стоимость муки выросла на 13,2 процента.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно мониторингу средних потребительских цен комитета, самая дорогая мука высшего сорта в Оше — (61,11 сома). При этом, минимальные цены зафиксированы в Кербене — (40,1 сома), Узгене (42,99 сома).

Между тем стоимость первого сорта составила 38,97 сома по сравнению с прошлым годом.

Источник: vesti.kg