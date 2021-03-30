В Бишкеке в 4 четверти в школу пойдут так же ученики начальных, 5, 9 и 11 классов

«В свою очередь, ученики 6, 7, 8 и 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме»

1 апреля в школах начнется 4 четверть, к сожалению, в Бишкеке обучаться в традиционном режиме так же продолжат ученики начальных, 5, 9 и 11 классов. Об этом на брифинге сообщила глава управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

«В свою очередь, ученики 6, 7, 8 и 10 классов продолжат обучение в онлайн-режиме», - сказала она.

Кроме того, глава управления образования указала, что детсады также будут принимать детей, обучающихся в подготовительных, старших группах и детей, которые воспитываются одним из родителей. В группах по-прежнему должно быть не более 10 детей.

Отмечается, что всего с момента возобновления обучения в традиционном режиме с 18 января по 9 марта в Бишкеке COVID-19 зарегистрирован в 18 школах, а также у 14 педагогов и 13 детей.

Напомним, в Кыргызстане из-за распространения COVID-19 школы закрылись в марте 2020 года, обучение проводилось в дистанционном режиме.

В таком же формате оно продолжилось и в новом 2020/2021 учебном году.

В свою очередь, в настоящее время в Бишкеке школы в традиционном режиме посещают ученики начальных, 5, 9 и 11 классов.

Источник: Кабар