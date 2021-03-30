За сутки вакцинацию от коронавируса получили 100 человек – Минздрав КР

За сутки вакцинацию от коронавируса получили 100 человек.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения и социального развития КР.

Отметим, что вчера, 29 марта, в республике началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Первым вакцину получил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Китайскую вакцину необходимо получить в два этапа. Вакцинация проводится на добровольной основе.

Источник: Кабар