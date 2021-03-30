Начальником Генштаба ВС КР назначен Эрлис Тердикбаев

Начальником Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана назначен Эрлис Тердикбаев.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Отмечается, что распоряжение о назначении Тердикбаева подписал президент Кыргызстана Садыр Жапарова.

Ранее эту должность занимал Таалайбек Омуралиев.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение, согласно которому Чомоев Нурлан Нуридинович освобожден от занимаемой должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Источник: Кабар