Троллейбусы №5 и №14 в Бишкеке курсируют в прежнем режиме

С сегодняшнего дня троллейбусы по маршрутам №5 и №14 курсируют в прежнем режиме, сообщают в мэрии Бишкека.

По их данным, они устранили аварию на подстанции на отрезке ул. Шота Руставели и микрорайона «Джал».

Напомним, что вчера из-за угрозы перенапряжения сети по причине большой нагрузки были внесены временные изменения в схемы троллейбусов №5 и №14.

Источник: Кабар