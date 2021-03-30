Новый швейный цех в Джалал-Абаде, открытый при поддержке USAID, создает рабочие места для женщин

Бишкек, "Саясат. kg". USAID предоставил новые швейные машины и специальный утюг с парогенератором, что позволило "Седеп" удвоить производство и выйти на новые рынки.

25 марта 2021 года в селе Тенги Джалал-Абадской области прошла церемония открытия швейного цеха "Седеп" Пардакан Томуевой. Новый цех был открыт в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID).

При поддержка проекта USAID "Конкурентное предприятие" Пардакан Томуева смогла расширить свое производство и создать новые рабочие места для местных женщин. USAID предоставил новые швейные машины и специальный утюг с парогенератором, что позволило "Седеп" удвоить производство и выйти на новые рынки. Сама предпринимательница инвестировала в строительство нового здания для размещения нового оборудования и создания комфортных условий работы для своих сотрудников.

"Я узнала, что среди моих соседей было много нуждающихся. Поэтому я решила работать не только для себя, но и создать для них рабочие места. Моя главная цель в жизни – поддержать сельских женщин Кыргызстана", - поделилась Пардакан Томуева, владелица швейного цеха "Седеп".

В настоящее время "Седеп" является одним из крупнейших работодателей в отдаленном поселке Тенги, находящемся примерно в 6 часах езды от города Джалал-Абад. Сотрудники компании, около 30 женщин, производят чапаны, кураки, бельдемчи и одеяла с традиционными кыргызскими узорами. Изделия продаются в Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке через страницы "Седеп" в социальных сетях, в основном Instagram и Facebook. В будущем "Седеп" планирует начать экспорт в соседние страны.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем таких предпринимателей, как Пардакан Томуева. Ониа являются движущей силой экономического развития страны. Наша главная цель в рамках этого проекта - создать более 19 тысяч новых рабочих мест к 2023 году через поддержку местных предприятий", - отметил Джошуа Темплтон, директор отдела экономического развития USAID. "Важно помнить, что поддержка США предоставляется в виде грантов, и наши партнеры не должны возвращать вложенные средства".

"Конкурентное предприятие" – это пятилетняя инициатива USAID с бюджетом в 23 миллиона долларов США. Проект помогает малому и среднему бизнесу расширять производство и продажи с целью создания новых рабочих мест в Кыргызстане. В рамках проекта, USAID уже оказал поддержку 70 предприятиям в области сельского хозяйства, текстильной промышленности, информационных технологий, образования, пищевой промышленности, финансов.

