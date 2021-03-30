Аэропорт «Манас» отменил некоторые международные рейсы из-за эпидситуации
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает, что в связи с эпидемиологической ситуацией с 29 марта отменены следующие международные авиарейсы:
АК «Авиа Трафик»
- Бишкек – Воронеж – Бишкек – с 03.04.21 г. по 25.04.21 г.
- Бишкек – Грозный – Бишкек – с 30.03.21 г. по 06.04.21 г.
- Бишкек – Иркутск – Бишкек – с 01.04.21 г. по 29.04.21 г.
- Бишкек – Казань – Бишкек – 05.04.21 г.
- Бишкек – Краснодар – Бишкек – 02.05.21 г.
- Бишкек – Красноярск – Бишкек – 30.03.21 г.
- Бишкек – Новосибирск – Бишкек – 31.03.21г.; 02.04.21 г.
- Бишкек – Сургут – Бишкек – 03.04.21 г.
Кроме того авиакомпания «China Southern Airlines» отменила регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи – Бишкек – Урумчи до особого указания.
АК «Air Astana» временно отменила некоторые регулярные рейсы Алматы – Бишкек – Алматы
-с 29.03.21 г. по 29.04.21 г. по понедельникам и четвергам;
-с 31.03.21 г. по 28.04.21 г. по средам;
-с 30.03.21 г. по 30.04.21 г. по вторникам и пятницам.
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