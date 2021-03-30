В мэрии Бишкека пока решили не отключать тепло

Учитывая все это, штаб принял решение пока не отключать тепло.
Столичный оперативный штаб по прохождению осенне–зимнего периода решил пока не отключать отопление в квартирах горожан.
Всему виной стал прогноз о предстоящем понижении температуры и интенсивных осадках.
Решение принято на совещании в стенах столичной теплоэлектроцентрали под председательством вице–мэра, курирующего вопросы жилищно–коммунального хозяйства, Жамалбека Ырсалиева. На повестке дня значился только один вопрос когда отключать тепло в Бишкеке.
Согласно утвержденным нормам, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше плюс 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Однако, по данным агентства по гидрометеорологии при МЧС, с 26 марта по 2 апреля ожидается неустойчивая погода, интенсивные осадки, понижение температуры воздуха до минус 3 градусов ночью. Дневной показатель составит всего 3–8 градусов со знаком плюс.
Учитывая все это, штаб принял решение пока не отключать тепло. Следующее совещание по вопросу прекращения отопительного периода состоится 2 апреля. Агентству по гидрометеорологии рекомендовано к тому времени подготовить прогноз погоды по Бишкеку до 10 апреля.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!