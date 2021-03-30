Президент провел ряд назначений в Министерстве обороны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны КР произведён ряд назначений.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в соответствии с распоряжениями:

- Кирешеев Нурлан Исакбекович назначен первым заместителем министра обороны КР и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Ибраев Акылбек Омукеевич назначен заместителем министра обороны КР и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Карасартов Алмазбек Оганович назначен заместителем министра обороны КР;

- Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР;

- Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен командующим Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны КР.

Кроме того, Глава государства подписал распоряжение, согласно которому Чомоев Нурлан Нуридинович освобожден от занимаемой должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР.