Президент провел ряд назначений в Министерстве обороны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны КР произведён ряд назначений.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, в соответствии с распоряжениями:
- Кирешеев Нурлан Исакбекович назначен первым заместителем министра обороны КР и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Ибраев Акылбек Омукеевич назначен заместителем министра обороны КР и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Карасартов Алмазбек Оганович назначен заместителем министра обороны КР;
- Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР;
- Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен командующим Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны КР.
Кроме того, Глава государства подписал распоряжение, согласно которому Чомоев Нурлан Нуридинович освобожден от занимаемой должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР.
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