ГКНБ: Экс-сотрудник МВД Жалил Атамбаев, подозреваемый в незаконном обогащении, возместил 100 млн. сомов

Бывший сотрудник МВД Жалил Атамбаев, подозреваемый в незаконном обогащении, возместил 100 млн. сомов, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел республики
Жалила Атамбаева, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.
Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что, будучи сотрудником министерства внутренних дел, Ж.Атамбаев одновременно занимался предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников.
Согласно ранее заявленному ходатайству о готовности сотрудничества со следствием и возмещения ущерба по уголовному делу, 29 марта 2021 года, подозреваемый Ж.Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 млн. сомов.
Таким образом, подозреваемым Ж.Атамбаевым к настоящему времени полностью возмещен установленный по уголовному делу ущерб в размере 100 млн. сомов.
Следствие по данному уголовному делу находится на завершающем этапе и после производства необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения, а расследование окончено в установленные законом сроки.
Источник: Кабар
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