Президент Жапаров прекратил полномочия судей Жанышбека Аширова и Марипат Жалаловой

Президент С.Жапаров 5 марта 2021 года подписал указы о прекращении полномочий отдельных судей местных судов.
Так, в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 Конституции, частями 1 и 2 статьи 27 конституционного закона «О статусе судей Кыргызской Республики» и по предложению Совета судей:
- в связи с истечением 5-летнего срока считать прекращенными полномочия судьи местного суда Аширова Жанышбека Сайдилаевича, ранее направленного в Кара-Суйский районный суд Ошской области, и освобожденным его от занимаемой должности с 1 февраля 2021 года.
- в связи с истечением 5-летнего срока считать прекращенными полномочия судьи местного суда Жалаловой Марипат Шерматовны, ранее направленной в Ошский городской суд Ошской области, и освобожденной ее от занимаемой должности с 17 февраля 2021 года.
Источник: kg.akipress.org
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