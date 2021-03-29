В Баткене и одноименном районе вводится комендантский час

С 1 апреля в Баткенской области пройдут командно-штабные и мобилизационные учения «Безопасность-2021».

Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, учения пройдут в селе Бужум Баткенского района с участием силовых структур.

«В учениях будут задействованы более 600 человек и 100 единиц техники. В дни учений в Баткене и одноименном районе вводится комендантский час. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники внутренних дел круглосуточно. Такие меры безопасности не доставят неудобств местным жителям», — отмечают в УВД Баткена.

Комендантский час будет действовать до 3 апреля включительно.

Источник: 24.kg