Увеличивается число регулярных авиарейсов в Турцию, ОАЭ и другие страны
С открытием весенне-летнего сезона, с 28 марта увеличивается количество регулярных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международные аэропорт "Манас"". Новые авиарейсы будут осуществляться по следующим маршрутам:
ТУРЦИЯ:
АК "Turkish Airlines": Стамбул – Бишкек – Стамбул - 12 раз в неделю
АК "Pegasus": Стамбул – Бишкек – Стамбул - 14 раз в неделю;
Анталия – Бишкек- Анталия - 3 раза в неделю.
КАЗАХСТАН:
АК "Air Astana": Алма Ата – Бишкек - Алма Ата - 10 рейсов в неделю
ОАЭ:
АК "Flu Dubai": Дубаи – Бишкек –Дубаи - 7 раз в неделю.
С мая месяца по данному маршруту ожидается увеличение регулярных рейсов еще на 7 в неделю.
УЗБЕКИСТАН:
АК "Uzbekistan airways": Ташкент – Бишкек –Ташкент - 3 раза в неделю
КИТАЙ:
АК "China Southern Airlines": Урумчи – Бишкек – Урумчи - 7 раз в неделю.
Кроме того, кыргызская авиакомпания "Авиа Траффик" запланировала увеличить регулярные рейсы по нескольким международным направлениям
Бишкек – Анталия – Бишкек. 3 раза в неделю
Бишкек – Дели – Бишкек. 3 раза в неделю
Бишкек – Стамбул – Бишкек. 2 раза в неделю
РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Бишкек – Воронеж – Бишкек - 1 раз в неделю
Бишкек – Грозный – Бишкек - 1 раз в неделю
Бишкек – Иркутск – Бишкек - 1 раз в неделю
Бишкек – Казань – Бишкек - 1 раз в неделю
Бишкек – Краснодар – Бишкек - 1 раз в неделю
Бишкек – Красноярск – Бишкек - 2 раза в неделю
Бишкек – Новосибирск – Бишкек - 3 раза в неделю
Бишкек – Санкт-Петербург – Бишкек - 3 раза в неделю
Бишкек – Сургут – Бишкек - 1 раз в неделю
Запланированы следующие регулярные внутренние рейсы авиакомпаний "Авиа Трафик" и "Тез Джет":
АК "Авиа Трафик":
Бишкек – Ош – Бишкек - 7 раз в неделю
АК "Тез Джет":
Бишкек – Баткен – Бишкек -. 4 раза в неделю
Бишкек – Джалал-Абад – Бишкек - 7 раз в неделю
Бишкек – Исфана – Бишкек - 7 раз в неделю
Бишкек – Ош – Бишкек - 25 раз в неделю
Отметим, в связи с эпидситуацией некоторые аваиакомпании отменили ранее запланированные авиарейсы.
Источник: vb.kg
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