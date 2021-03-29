Задержанный аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности

На его место назначили Мелиса Оскомбаева
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. В соответствии со статьей 46 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» Чынасыл Чыныбаев освобожден от должности главы Ленинского административного района.
Акимом района назначен Оскомбаев Мелис Кубанычбекович. Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов.
Напомним, ранее стало известно, что ГКНБ задержал акима Ленинского района Чынасыла Чыныбаева. По данным чекистов, чиновник незаконно выделил бюджетные средства одному из кандидатов в депутаты для агитационной деятельности. Данные деньги предназначались для благоустройства одного из жилмассивов Бишкека.
Источник: vesti.kg
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