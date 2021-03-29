ГКНБ: Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев после госпитализации возвращен в СИЗО ГКНБ

ГКНБ КР сообщает, что депутат ЖК КР Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике «Бикард» возвращен в СИЗО ГКНБ КР.
Информация, распространяемая в СМИ под заголовком: "Кубанычбека Жумалиева госпитализировали из СИЗО ГКНБ в частную клинику", не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
ГКНБ КР сообщает, что депутат ЖК КР Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике «Бикард» возвращен в СИЗО ГКНБ КР.
В Госкомитете отметили, что "непроверенная информация дезинформирует и вводит в заблуждение людей" и предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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