ГКНБ: Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев после госпитализации возвращен в СИЗО ГКНБ

ГКНБ КР сообщает, что депутат ЖК КР Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике «Бикард» возвращен в СИЗО ГКНБ КР.

Информация, распространяемая в СМИ под заголовком: "Кубанычбека Жумалиева госпитализировали из СИЗО ГКНБ в частную клинику", не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

ГКНБ КР сообщает, что депутат ЖК КР Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике «Бикард» возвращен в СИЗО ГКНБ КР.

В Госкомитете отметили, что "непроверенная информация дезинформирует и вводит в заблуждение людей" и предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Источник: Кабар