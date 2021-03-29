Камчы Кольбаев выдал замуж дочь

Камчы Кольбаев выдал замуж свою дочь Эркеайым.
Об этом стало известно из социальных сетей.
Известно, что обряд нике прошел в «Арзу-Гранд» 27 марта.
Свадьба состоялась в воскресенье в ресторане «Версаль».
Добавим, что у Камчы Кольбаева четверо детей.
В ГКНБ сообщали, что «вор в законе» Камчы (Асанбек) Кольбаев задержан в Бишкеке. После суд отпустил его под подписку о невыезде.
Источник: reporter.kg
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