Камчы Кольбаев выдал замуж дочь

Камчы Кольбаев выдал замуж свою дочь Эркеайым.

Об этом стало известно из социальных сетей.

Известно, что обряд нике прошел в «Арзу-Гранд» 27 марта.

Свадьба состоялась в воскресенье в ресторане «Версаль».

Добавим, что у Камчы Кольбаева четверо детей.

В ГКНБ сообщали, что «вор в законе» Камчы (Асанбек) Кольбаев задержан в Бишкеке. После суд отпустил его под подписку о невыезде.

Источник: reporter.kg