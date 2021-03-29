В Бишкеке за счет китайского гранта реконструируют еще 6 улиц и один мост

Полное закрытие проезда на участках дорог и начало работ запланировано на 7 апреля
В Бишкеке с 1 апреля планируется запуск дорожных работ еще на 6 отрезках улиц и строительство одного моста в рамках второй фазы проекта «Развитие-улично-дорожной сети города Бишкек» за счет гранта правительства Китайской Народной Республики.
На очереди на реконструкцию со строительством тротуаров с обеих сторон и ирригационной системы:
• ул. Карасаева от ул. Байтик Баатыра до ул. Кара-Дарыя;
• ул. Логвиненко от ул. Фрунзе до пр. Жибек-Жолу;
• ул. Ак-Тилек от ул. Элебесова до ул. Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»;
• ул. Култегин от ул. Гидростроителей до ул. Энесай-20 в жилом массиве «Энесай»;
• ул. Дзержинского от пр. Жибек-Жолу до ул. Баялинова;
• въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» от села «Озерное» до ж/м «Мурас-Ордо».
Также запланировано строительство моста через МЧК по ул. Архитекторов в жилмассиве «Ак-Босого».
Дорогие горожане, автовладельцы! В связи с погодными условиями, обильными осадками с 1 апреля на вышеуказанных участках проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланировано на 7 апреля.
Напомним, что в рамках данного проекта с 15 марта были начаты дорожные работы на 14 участках дорогах https://www.meria.kg/ru/post/21571.
Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР, подрядчики – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.
Дорогие горожане! Все улицы из данного списка https://www.meria.kg/ru/post/17923 будут обязательно отремонтированы, на всех приведут в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, ирригацию. На данный момент мы отдаем предпочтение ремонту не сильно загруженных улиц, многие из них в жилых массивах. На улицах, расположенных в центре города, ремонтные работы начнутся летом, когда фиксируется значительное снижение автомобильного трафика.
Мэрия Бишкека
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!