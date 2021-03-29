ГКНБ задержал со взяткой следователя милиции в Джалал-Абадской области

Капитан вымогал деньги за положительное решение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего по факту мелкого хулиганства
В минувшую субботу, 27 марта, сотрудники АКС Управления ГКНБ по Джалал-Абадской области в результате проведенных совместно СВР МВД оперативно-следственных мероприятий в селе Массы Ноокенского района с поличным при получении взятки в размере 12 тысяч сомов задержали следователя Следственной службы ОВД Ноокенского района, капитана милиции «Р. у. И.» и подставное гражданское лицо «Э.К.».
У заявителя требовали деньги за положительное решение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего его родственника по факту мелкого хулиганства.
Задержание капитана милиции «Р. у. И.» и подставного лица «Э.К.» было осуществлено в рамках ранее зарегистрированного в ЕРПП материалов досудебного производства по ст.326 ч.1 («Вымогательство взятки») УК КР.
Пресс-центр ГКНБ
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